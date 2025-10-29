Statt ein Auto nur zu reparieren soll ein Schönebecker es einfach behalten und abgemeldet haben. Nun ist er wegen Unterschlagung angeklagt.

Schönebecker angeklagt: Auto zur Reparatur erhalten und dann einfach behalten?

Ein Schönebecker muss sich wegen Unterschlagung vor Gericht verantworten. Ihm soll ein Auto zur Reparatur übergeben worden sein, welches es einfach behalten und abgemeldet haben soll.

Schönebeck. - Wegen Unterschlagung muss sich ein 38-jähriger Schönebecker vor Strafrichter Eike Bruns im Amtsgericht der Elbestadt verantworten. Laut Anklage der Staatsanwaltschaft soll der Mann ein Auto, das ihm für Reparaturarbeiten übergeben worden sei, nicht zurückgegeben haben. Stattdessen habe er das Fahrzeug im Wert von 20.000 Euro sowie die dazugehörigen Papiere behalten und den Wagen abgemeldet, klagt die Staatsanwältin den Mann an.