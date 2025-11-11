Pünktlich um 11.11. um 11.11 Uhr hat die Osterburger Carnevalsgesellschaft das Rathaus der Biesestadt eingenommen, und zwar mit einem Prinzenpaar aus Stendal. Der Bürgermeister nimmt’s gelassen.

Das neue Prinzenpaar von Osterburg: Prinzessin Celina von der schnellen Spritze und Leonard von der Pflege mit Herz.

Osterburg. - Der Bürgermeister hat ihn laut eigenem, gereimtem Bekunden in diesem Jahr gern rausgerückt: Der Schlüssel für das Osterburger Rathaus ist ab sofort fest in den Händen der Karnevalisten. Pünktlich um 11.11 Uhr haben die Mitglieder der Osterburger Carnevalsgesellschaft (OCG) den Sitz der Verwaltung gestürmt und mit einer fröhlich-bunten Feier mit ihren Anhängern die 51. Saison eröffnet.