Noch immer ist unklar, ob der Magdeburger Weihnachtsmarkt stattfinden kann. Nach einem Anruf von Ministerpräsident Haseloff bei Oberbürgermeisterin Simone Borris gibt es nun aber Hoffnung.

Der Aufbau der Sperrsysteme für den Magdeburger Weihnachtsmarkt hat begonnen.

Magdeburg. - Kann der Magdeburger Weihnachtsmarkt tatsächlich nicht stattfinden? Nach den Auflagen, die das Landesverwaltungsamt der Weihnachtsmarkt-Gesellschaft als Veranstalterin aufdrücken will, macht sich Empörung breit. Doch nachdem Ministerpräsident Reiner Haseloff bei Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris angerufen hat, gibt es Hoffnung.