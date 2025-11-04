Projekt mit Werkstatt Schulverweigerer in Magdeburg: Darum gehen sie nicht gerne zur Schule
In Magdeburg gibt es ein erneuertes Projekt für jugendliche Schulverweigerer. Fokus ist sowohl handwerkliche Arbeit als auch Sozialtraining. Zwei 13-Jährige erzählen aus ihrem Alltag.
04.11.2025, 09:11
Magdeburg. - Knapp 2.000 Verstöße gegen die Schulpflicht gab es 2023 in Sachsen-Anhalt. Wie wird mit den Kindern und Jugendlichen in Magdeburg umgegangen, die regelmäßig unentschuldigt in der Schule fehlen? In Olvenstedt gibt es ein Projekt, das genau diese jungen Menschen auffängt. Wie ihr Alltag dort aussieht.