In Magdeburg gibt es ein erneuertes Projekt für jugendliche Schulverweigerer. Fokus ist sowohl handwerkliche Arbeit als auch Sozialtraining. Zwei 13-Jährige erzählen aus ihrem Alltag.

Schulverweigerer in Magdeburg: Darum gehen sie nicht gerne zur Schule

Laura Kaiser (rechts) und Danny Wels (Mitte) leiten das Projekt „Schluss-Konzept“, das Schulverweigerung entgegenwirken soll. Jugendliche aus der Gruppe, darunter Isabel (2.v.r.) und Katharina (4.v.r.) haben in der Werkstatt Holzsterne für die Kita Valentin hergestellt.

Magdeburg. - Knapp 2.000 Verstöße gegen die Schulpflicht gab es 2023 in Sachsen-Anhalt. Wie wird mit den Kindern und Jugendlichen in Magdeburg umgegangen, die regelmäßig unentschuldigt in der Schule fehlen? In Olvenstedt gibt es ein Projekt, das genau diese jungen Menschen auffängt. Wie ihr Alltag dort aussieht.