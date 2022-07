So stimmt sich Gladigau auf das Weihnachtsfest ein

Der übliche Weihnachtsmarkt fiel in Gladigau zwar coronabedingt aus. Trotzdem kümmerten sich Gladigauer um ein Angebot, das Einwohner am Sonntag auf den Vorplatz des örtlichen Feuerwehrgerätehauses lockte.

Gladigau - Eigentlich hätten die Gladigauer am vierten Adventssonntag ihren 38. Weihnachtsmarkt abgehalten. Aber die Corona-Pandemie durchkreuzte diese Absicht. „Trotzdem wollten wir ein bisschen was machen“, sagte Ortsbürgermeister Matthias Müller. In Rücksprache mit dem Ortschaftsrat und mit Pfarrer Norbert Lazay konnte so am Sonntag im Dorf eine abgespeckte Version des sonst üblichen Weihnachtstrubels präsentiert werden.