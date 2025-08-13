Preise verglichen So viel kostet das Eis in Osterburg, Seehausen und Stendal
Eine Kugel Schoko- oder Vanilleeis sorgt an heißen Tagen in dieser Woche für Abkühlung in Osterburg und Seehausen. Doch wie tief müssen Kunden dafür in die Tasche greifen und ist es günstiger als in der Kreisstadt Stendal?
13.08.2025, 15:07
Osterburg/Seehausen. - Temperaturen jenseits der 30 Grad und Sonne satt: Eine Hitzewelle hat Osterburg und Umgebung in dieser Woche fest im Griff. Eine Kugel Eis wirkt umso verlockender. Wie teuer ist die süße Leckerei?