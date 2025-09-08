Erneuerbare Energien im Landkreis Stendal Solarpark bei Seehausen ist vom Tisch
Der Investor aus dem Sauerland bestätigt ein Gerücht aus der Bauausschusssitzung des Stadtrates Seehausen: Bei Behrend wird es vorerst kein Freiflächen-PV geben.
08.09.2025, 17:11
Seehausen. - In Behrend wird fürs Erste kein Freiflächen-Solarpark entstehen. Die Ksolar Projekte GmbH mit Sitz im Sauerland werde den Bauantrag „jetzt formal korrekt zurückziehen“, teilt Geschäftsführer Steffen Knepper gegenüber Volksstimme mit.