Entscheidung über Photovoltaikanlage in der Biesestadt ist vertagt. Über die Pläne des Investors wurde gar nicht erst abgestimmt. Was ist der Grund?

Schafe weiden an Modulen eines Solarparks. Ein Investor will in Osterburg Photovoltaikanlagen bauen lassen.

Osterburg - Er baut in Osterburg den neuen Aldi-Markt. Unternehmer Detlef Mispelbaum will in der Biesestadt aber auch in einen Solarpark investieren. Dieser Plan ist am Dienstag, 1. April, im Stadtrat auf Gegenwind gestoßen. Was die Sorgen und Bedenken der Räte und Einwohner sind.