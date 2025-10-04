100 Milliarden Euro für die Infrastruktur in Deutschland: Von dem Sondervermögen bekommt Osterburg fast 4,7 Millionen ab. An Baustellen mangelt es in der Region nicht. Was die Stadt mit dem Geld plant.

Sondervermögen für den Kreis Stendal: Das will Osterburg mit den Millionen aus Berlin machen

Mit dem Geld aus dem Sondervermögen des Bundes könnten in Osterburg mehrere Straßen saniert werden.

Osterburg. - Endlich die Sporthalle sanieren oder die marode Straße erneuern, ein Anbau an die Kita und eine größere Umkleide für die freiwillige Feuerwehr: Mit dem Geld aus dem Milliarden-Sondervermögen des Bundes sollen Kommunen ihre Infrastruktur modernisieren. Jetzt steht fest, wie viel im Kreis Stendal davon ankommt. Osterburgs Bürgermeister Nico Schulz (Freie Wähler) verrät, was die Biesestadt mit dem Geld plant.