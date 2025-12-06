Zu einer besonderen Veranstaltungsreihe lädt das Haldensleber Museum ein. Beim „Advent im Museum“ können die Besucher in die Geschichte der Stadt eintauchen und zudem selbst kreativ werden.

Advent im Haldensleber Museum: Von Baumschmuck bis Kunst auf dem Küchentisch

Museumsleiterin Judith Vater führt interessierte Besucher am 28. Dezember durch die Sonderausstellung „Kunst auf dem Küchentisch“.

Haldensleben - Zu einer besonderen Veranstaltungsreihe lädt das Haldensleber Museum in den nächsten Tagen und Wochen ein. Beim „Advent im Museum“ können die Besucher in die Geschichte der Stadt eintauchen und selbst kreativ werden.

📖 Startschuss ist am Sonntag, 7. Dezember. Ab 14 Uhr heißt es dann „Regionalgeschichte im Buchformat“. Gegen eine Spende werden antiquarische Bücher abgegeben – meist mit regionalhistorischem Bezug.

📖 Zusammen mit Museumsmitarbeitern können Besucher am Sonntag, 14. Dezember, eigenen Baumschmuck basteln. Die Bastelzeit unter dem Titel „Sternstunden“ beginnt um 14 Uhr.

📖 „Schere, Stein, Papier“ heißt es am Sonntag, 21. Dezember. Museumspädagogin Susan Bernt und Museumsmitarbeiter Christian Waldenheim zeigen den Teilnehmern Drucktechniken rund um die Weihnachtskarte. Beginn ist ebenfalls um 14 Uhr.

📖 Eine Führung durch die Sonderausstellung „Kunst auf dem Küchentisch“ steht am Sonntag, 28. Dezember, auf dem Programm. Dabei blickt Museumsleiterin Judith Vater mit den Besuchern auf die Haldensleber Keramikgeschichte. Die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr.

Abgesehen von einer Sonderöffnung am letzten Sonntag des Jahres von 14 bis 17 Uhr bleibt das Museum im Breiten Gang vom 24. Dezember bis zum 6. Januar ansonsten geschlossen.

„2026 wird ein spannendes neues Museumsjahr“, sagt Leiterin Judith Vater. So sollen im kommenden Jahr einige regionalgeschichtliche Ereignisse beleuchtet werden, darunter das 100-jährige Bestehen der Agrar-Ingenieurschule, das 125. Gründungsjubiläum des Imkervereins „Paul Koch“ und 200 Jahre „Haldenslebische Kreischronik“. Zudem soll an den früheren Haldensleber Pfarrer Hans-Joachim Borchert erinnert werden, der im nächsten Jahr 100 Jahre alt geworden wäre.