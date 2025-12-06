Ein Baum, eine Mission: Reporterin Sabine Lindenau wagt sich auf die Weihnachtsbaumplantage im Osten Magdeburgs. Und lernt, warum Geduld und eine Kettensäge bei der Suche nach der perfekten Tanne dazugehören.

Weihnachtsbaum selbst schlagen in Magdeburg: Mit der Kettensäge zum Traumbaum

Auf der Weihnachtsbaumplantage in Calenberge kann man seine Tanne selbst schlagen. Für Reporterin Sabine Lindenau war es eine Premiere. Fachmann Denis Hesse unterstützte sie.

Magdeburg. - Suchen, sägen, schmücken: Das Finden des perfekten Weihnachtsbaums ist nicht so einfach. Er darf nicht zu groß sein, erst recht nicht schief und nicht zu voluminös. Zum ersten Mal hat Reporterin Sabine Lindenau selbst einen Baum geschlagen – eine Mission, bei der Geduld gefragt war.