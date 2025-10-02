Die Uhr tickt: In zwei Wochen muss der neue Feuerwehr-Standort im Kreis Stendal fertig sein, sonst verfallen mehr als 500.000 Euro Fördergeld für den Millionen-Bau.

Stadt kämpft um eine halbe Million Euro für neue Feuerwehr im Kreis Stendal

Der Neubau des Feuerwehrstützpunkts in Rossau besteht aus einem Containerbau samt Fahrzeughalle.

Rossau. - Der Neubau der Feuerwehr in Rossau wird noch einmal teurer. Dabei läuft der Verwaltung in Osterburg die Zeit davon. Denn wenn der Containerbau nicht bis Ende des Monats fertig ist, gibt es kein Fördergeld. Über den Zuschuss sollen eigentlich mehr als 50 Prozent der Kosten von über einer Million Euro bezahlt werden. Damit der Wettlauf gegen die Zeit gelingt, wurde für Dienstag kurzfristig eine Sitzung des Stadtrats einberufen.