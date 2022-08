Stadt Seehausen investiert in Caravan-Platz

Der Seehäuser Caravan-Stellplatz soll mehr Gäste in die Hansestadt lotsen. Dafür sind umfangreiche Investitionen geplant. Bei der Umsetzung der Pläne hilft Fördergeld.

Seehausen - Die Stadt Seehausen will schon länger in den Caravan-Stellplatz am Umfluter investieren. Dank eines Fördergeldbescheides kann jetzt sowohl die Logistik als auch die Kapazität der Stellflächen im Grünen erheblich aufgewertet werden.