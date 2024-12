2012 organisierte der Reit-, Fahr- und Tourismusverein eine erste Stallweihnacht in der Reithalle. Am 22. Dezember 2024 gibt es eine Neuauflage.

Krumke. - Jetzt wird es im Reitsportzentrum Krumke romantisch. Am Sonntag, 22. Dezember 2024, lädt der Reit-, Fahr- und Tourismusverein zur Stallweihnacht.

Die Turnier- und Körungssaison ist für dieses Jahr beendet. Doch nicht nur zum traditionellen Weihnachtsreiten möchten Vereinsmitglieder am 4. Advent einladen. Es soll eine Stallweihnacht werden, wie sie Krumke noch nicht gesehen hat.

Viele Jahre hatte die Stallweihnacht in dem Dorf Wolterslage ein Zuhause. Von 2005 bis 2014 lud das damals von der Familie Menner geführte Landhaus gemeinsam mit dem Kultur- und Sportverein Königsmark zu dem gemütlichen Beisammensein ein.

Reitverein Krumke lädt am 22. Dezember 2024 zur Stallweihnacht. Foto: Reitverein

Krumke, das im Jahr 2012 seine erste Stallweihnacht erlebte, öffnet für die Neuauflage am 22. Dezember 2024 um 14 Uhr die Pforten. Ponyreiten für Kinder, Pferdereiten für Erwachsene locken am vierten Advent, genauso wie Kutschfahrten und ein Miniflohmarkt ohne Standgebühr mit Reitmaterial. Nach dem Motto: „Bringt eure nicht mehr benötigten Reitsachen an den Mann“, erklärt Juliane Wißler, die bei der Koordination den Hut auf hat. „Alle Erlöse fließen in die Finanzierung von neuen Sätteln und Zubehör unserer Schulpferde ein." Wie immer wird fleißig Kuchen gebacken. Dazu gibt es Waffeln, Punsch und Glühwein bis zum Abwinken. Alle Interessenten sind eingeladen.