Jeder Dritte findet es auf den Straßen in Osterburg (Kreis Stendal) nachts zu dunkel. Viele haben sogar Angst, rauszugehen. Die Stadt stellt deshalb zur Debatte, ob und wann die Laternen abgeschaltet werden.

Straßenlampen nachts an oder aus? Bürger im Kreis Stendal sollen sich sicherer fühlen

Ob und wie lange die Laternen in Osterburg (wie hier in der Poststraße) nachts leuchten, könnte sich demnächst ändern.

Osterburg. - Seit zwei Jahren leuchtet in Osterburg und den zugehörigen Dörfern nachts nur jede zweite Straßenlaterne. Daran könnte sich bald etwas ändern. Denn nachdem die Beleuchtung Thema einer großen Sicherheitsbefragung in der Stadt war, sammelt die Verwaltung nun Verbesserungsvorschläge.