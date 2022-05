Ordnung Straßenreinigung in Osterburg: Stadt will Kehrpflicht lockern

Nach einem Vorschlag aus dem Osterburger Rathaus sollen Anwohner die nicht maschinell gereinigten Straßen und Gehwege in der Einheitsgemeinde nur noch im Monatstakt säubern. Und auch in Sachen Kehrmaschine kündigt sich eine Veränderung an.