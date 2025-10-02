Zur Zukunft der Breiten Straße hat jeder in Osterburg eine Meinung: Radfahrer raus, weniger Parkplätze, mehr Polizeikontrollen. Jetzt haben die Lokalpolitiker erklärt, wie sie sich die Einkaufsstraße vorstellen.

Streitthema Breite Straße in Osterburg: Das sagen die Politiker über neue Regeln für Tempo, Parkplätze und Radverkehr

Blick auf die Breite Straße in Osterburg: Der Bürgerrat soll Verbesserungen für die aktuelle Verkehrssituation vorschlagen.

Osterburg. - Schritttempo, Radfahrer raus, weniger Autos oder Parkplätze: Wie soll die Breite Straße in Osterburg aussehen? Jetzt beziehen die Lokalpolitiker Stellung, nachdem in der vergangenen Woche der Bürgerrat darüber diskutierte. Die finale Entscheidung, ob die Einkaufsstraße zum Thema des ersten Bürgerentscheids der Stadt wird, ist noch offen. Das letzte Wort hat der Stadtrat.