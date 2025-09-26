Der Bürgerrat von Osterburg möchte die Breite Straße als Einkaufsstraße offen lassen – aber für wen? Autos und Fahrräder? Unter den neuen Ideen finden sich neben einer Spielstraße auch ein Radfahrverbot und teure Parkgebühren.

Vorentscheidung zur autofreien Zone gefallen: Was der Bürgerrat Osterburg für die Breite Straße will

Osterburg. - Drei Stunden lang hat der Osterburger Bürgerrat über die Breite Straße diskutiert. Schon vorab polarisierte das Thema die Stadt; Händler hatten sogar eine Plakataktion gestartet. Die Debatte über strengere Kontrollen für Autos, weniger Parkplätze oder sogar teurere Gebühren, das Verhalten der Radfahrer und fehlende gegenseitige Rücksichtnahme endete mit einem einzigen Konsens und vielen neuen Vorschlägen für Osterburgs Einkaufsstraße.