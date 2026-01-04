Mit Hackenschuhen im Mist: Eine Silvester-Partygesellschaft in Lichterfelde war kurz nach dem Jahreswechsel auf der Ziegenkoppel gefragt. Marieke Schneider hatte es geahnt.

Sturzgeburt nach Böllerei - wie eine Silvesterparty bei Stendal zur Mission Ziegenrettung wurde

Willkommen im Leben, Silvester! Das Ziegenlamm aus Lichterfelde (Altmärkische Wische) im Landkreis Stendal kam während der Silvesterböllerei als Sturzgeburt zur Welt und wurde gerettet.

Lichterfelde. - Marieke Schneider hatte wohl so etwas wie eine Vorahnung. „Ich sag vorher noch, nicht dass wir heute Nacht bei der Böllerei eine Sturzgeburt auf der Ziegenkoppel bekommen.“ Die 23-jährige Lichterfelderin wusste, dass alle vier Muttertiere aus der elterlichen Burenziegen-Herde kurz vor der Lammung stehen, darunter mit Janne und Amara auch zwei Erstgebärende.