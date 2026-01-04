Feuerwerk mit Wärmelampe Sturzgeburt nach Böllerei - wie eine Silvesterparty bei Stendal zur Mission Ziegenrettung wurde
Mit Hackenschuhen im Mist: Eine Silvester-Partygesellschaft in Lichterfelde war kurz nach dem Jahreswechsel auf der Ziegenkoppel gefragt. Marieke Schneider hatte es geahnt.
Aktualisiert: 04.01.2026, 12:49
Lichterfelde. - Marieke Schneider hatte wohl so etwas wie eine Vorahnung. „Ich sag vorher noch, nicht dass wir heute Nacht bei der Böllerei eine Sturzgeburt auf der Ziegenkoppel bekommen.“ Die 23-jährige Lichterfelderin wusste, dass alle vier Muttertiere aus der elterlichen Burenziegen-Herde kurz vor der Lammung stehen, darunter mit Janne und Amara auch zwei Erstgebärende.