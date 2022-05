Umbau beendet: Dorfkirche Räbel wird wiedereröffnet

Nach einer sieben Jahre andauernden Bauphase zeigt die Kirche in Räbel ihr neues Antlitz. Ihre Pforte wird sich nun wieder regelmäßig öffnen.

Das Kirchspiel Werben lud am Sonnabend zur feierlichen Wiedereröffnung der Dorfkirche zu Räbel.

Räbel - Kurz vor 18 Uhr läuteten am Sonnabendabend die Glocken der kleinen direkt am Deich gelegenen Kirche, anschließend zogen Pastorin Almut Riemann, Gerd Flechner und Jochen Hufschmidt mit Kerzenlicht bei feierlichen Klängen in den vollbesetzten Raum ein. Für die Kirchengemeinde und Einwohner ein besonderer Anlass: Die Ende des 13. Jahrhunderts erbaute Dorfkirche wurde nach einer umfangreichen Sanierungsphase wiedereröffnet.