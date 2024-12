Schwerer Arbeitsunfall Bauarbeiter stürzt sechs Meter in die Tiefe - Unfall an A14-Elbbrücke bei Wittenberge

Ein schwerer Arbeitsunfall hat sich am Mittwoch auf der Baustelle der A14-Elbbrücke bei Wittenberge ereignet. Ein Bauarbeiter ist sechs Meter in die Tiefe gestürzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.