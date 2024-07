Die Baustelle der A14-Elbbrücke bei Wittenberge am Mittwoch, 17. Juli 2024. Hier die so genannte Vorlandbrücke, Blickrichtung Süden.

Wittenberge. - Auf beiden Seiten der Elbe bei Wittenberge sind die Baufortschritte an der A14-Elbbrücke deutlich erkennbar. Zuletzt wurde die Luft auf dem nördlichen Ufer angehalten.

Die Baustelle der A14-Elbbrücke bei Wittenberge am Mittwoch, 17. Juli 2024, Blick gen Westen: Die Strombrücke hat gerade den ersten Strompfeiler erreicht. Foto: Karina Hoppe

Aber es lief alles bestens. „Keine Komplikationen“, sagt Deges-Sprecher Lutz Günther mit Bezug auf den zweiten so genannten Überbauverschub der neuen A14-Strombrücke über die Elbe in der vergangenen Woche. Dabei wurde der mittlerweile 240 Meter lange und 31 Meter breite Stahlüberbau des Bauwerks vom Widerlager auf Wittenberge-Seite aus um weitere 60 Meter in Richtung Süden verschoben. Die Konstruktion hat jetzt den ersten von zwei Strompfeilern erreicht. „Die maximale Kraft, die für den Verschub zur Verfügung steht, liegt bei 6.000 Kilonewton. Das entspricht in etwa der fünffachen Antriebskraft eines Airbus A380“, heißt es von der Deges. Das ist auch vonnöten: Immerhin bringt es die bislang hergestellte Überbaukonstruktion schon auf etwa 4.700 Tonnen.

Die Baustelle der A14-Elbbrücke bei Wittenberge am Mittwoch, 17. Juli 2024. Die Strombrücke hat gerade den ersten Strompfeiler erreicht. Foto: Karina Hoppe

Es gibt kaum einen Radfahrer, der nicht anhält und ein Foto von dem imposanten Anblick macht. Noch zwei Mal wird „verschoben“, dann trifft die Strombrücke auf die Vorlandbrücke, die sich zeitgleich im Bau befindet. Die beiden Brückenteile vereinigen sich auf dem Trennpfeiler.

Die Baustelle der A14-Elbbrücke bei Wittenberge am Mittwoch, 17. Juli 2024: Die stählerne Strombrücke wird auf Wittenberge-Seite zusammengebaut und dann in vier Aktionen übers Wasser geschoben, zwei davon sind schon passé. Foto: Karina Hoppe

Die Nordverlängerung der Autobahn A 14 von Magdeburg über Wittenberge nach Schwerin ist das größte Bundesfernstraßenprojekt in den östlichen Bundesländern. Der Neubau der Strecke schließt die größte noch bestehende Lücke im deutschen Autobahnnetz. In Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern erschließt die neue Autobahn A 14 die bislang autobahnfreie Region zwischen den Autobahnen A 2, A 7, A 24 und A 10.

Die Baustelle der A14-Elbbrücke bei Wittenberge am Mittwoch, 17. Juli 2024: Blick auf das nördliche Widerlager. Foto: Karina Hoppe

Die Baustelle der A14-Elbbrücke bei Wittenberge am Mittwoch, 17. Juli 2024: Blick auf die neue A14-Vorlandbrücke (rechts). Links die bestehende B189-Brücke, die nach Fertigstellung der A14-Brücke komplett erneuert werden muss. Foto: Karina Hoppe

In Sachsen-Anhalt und Brandenburg realisiert die Deges unter anderem den Neubau der A 14 im Abschnitt zwischen der Anschlussstelle Seehausen-Nord und Wittenberge. Zum Projekt gehören der Neubau von 10,8 Kilometern Autobahn, außerdem der Neubau der Elbbrücke Wittenberge sowie von 18 weiteren Brücken im Streckenverlauf und sieben Brücken im nachgeordneten Straßennetz. Es werden Lärmschutzwände mit einer Gesamtlänge von fast fünf Kilometern sowie eine beidseitige Parkplatzanlage mit WC errichtet. Laut Auskunft der Deges werden zahlreiche Maßnahmen zum Schutz von Natur und Umwelt umgesetzt, darunter Neupflanzungen von rund 900 Einzelbäumen, die Anlage von drei Hektar Gehölzbereichen sowie die Schaffung von Habitaten für Brutvögel und Fledermäuse.

Die Baustelle der A14-Elbbrücke bei Wittenberge am Mittwoch, 17. Juli 2024: Blick auf die neue A14-Vorlandbrücke. Foto: Karina Hoppe

Die Baustelle der A14-Elbbrücke bei Wittenberge am Mittwoch, 17. Juli 2024, Fahrtrichtung Sachsen-Anhalt. Kurz vor der Elbe türmt sich rechts die Baustelle auf. Dort wird die A14-Strombrücke zusammengebaut. Foto: Karina Hoppe

Die Baustelle der A14-Elbbrücke bei Wittenberge am Mittwoch, 17. Juli 2024, Blick gen Süden. Foto: Karina Hoppe

Die Baustelle der A14-Elbbrücke bei Wittenberge am Mittwoch, 17. Juli 2024: Auf diesem Trennpfeiler werden sich die Strombrücke und die Vorlandbrücke vereinen. Für den Autofahrer ist später alles eine Brücke. Foto: Karina Hoppe

Die Baustelle der A14-Elbbrücke bei Wittenberge am Mittwoch, 17. Juli 2024. Foto: Karina Hoppe

Die Baustelle der A14-Elbbrücke bei Wittenberge am Mittwoch, 17. Juli 2024: Die B189 auf Wittenberge-Seite wurde bereits ein Stück gen Osten versetzt, damit die A14 Platz hat. Foto: Karina Hoppe

Die Deges ist eine Projektmanagementgesellschaft von Bund und Ländern. Sie verantwortet die Planung und die Baudurchführung für den Neubau und die Erweiterung von Autobahnen und Bundesstraßen. Autobahnprojekte setzt die Deges im Auftrag der Autobahn GmbH des Bundes um, Bundesstraßenprojekte im Auftrag der Bundesländer.

Wegen des Hochwassers der Elbe musste die Baustelle zwischenzeitlich geräumt werden.