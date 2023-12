Die Augenpraxis von Christiane Kruppke in Osterburg wird Teil des Angebots des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) des Universitätsklinikums Magdeburg. Insbesondere die Telemedizin soll eine größere Rolle spielen.

Uniklinikum Magdeburg übernimmt Arztpraxis in der Nähe von Stendal

Die Augenarztpraxis von Christiane Kruppke in Osterburg ist ein neuer Standort des Uniklinikums Magdeburg in der Altmark.

Osterburg - Das Medizinische Versorgungszentrum des Universitätsklinikums Magdeburg (MVZ) erweitert sein Engagement und übernimmt die Augenarztpraxis von Christiane Kruppke in Osterburg. Es etabliert so einen neuen Standort in der Altmark und setzt ein wichtiges Zeichen zur Stärkung der medizinischen Versorgung im Norden von Sachsen-Anhalt, teilt das Uniklinikum mit.

Die Übernahme der Augenarztpraxis erfolgt zum 1. Januar 2024, wobei die diplomierte Fachärztin nach wie vor gemeinsam mit ihrem Team als angestellte Ärztin den Patienten zur Verfügung stehen wird. „Die Praxisübernahme ermöglicht es, die ambulante augenärztliche Versorgung vor Ort zu erhalten und gleichzeitig telemedizinische Leistungen in der Region zu etablieren. Somit können Patienten bereits in Osterburg Zugang zur universitären Versorgung erhalten“, verkündet Stephanie Krings, Geschäftsführerin des MVZ. Kruppke ergänzt: „Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit dem MVZ und bin stolz darauf, diesen Standort weiter betreuen zu dürfen.“

Lesen Sie auch: Hausarzt-Praxis in Stendal schließt - Eine Katastrophe für die Patienten

Telemedizinische Lösungen werden für die Versorgung immer wichtiger. Dr. Lars Choritz koordiniert die Etablierung Telemedizin in Osterburg gemeinsam mit Prof. Hagen Thieme, Direktor der Uniklinik für Augenheilkunde in Magdeburg. Bis Ende 2024 sollen konkrete Angebote stehen.

Das Universitätsklinikum Magdeburg leitet das vom Land geförderte Projekt zur universitären Versorgung in der Fläche. Mit Osterburg betreut das Magdeburger Uniklinikum insgesamt fünf Standorte. Umfassend werden damit 13 Fachrichtungen abgedeckt.