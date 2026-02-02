Mit Einmarsch der US-Soldaten im April 1945 war der Zweite Weltkrieg für die Stadt Osterburg vorbei. Die Befreier erholten sich in der Sonne. Wer erkennt die Straße?

US-Soldaten sonnen sich am Ende des Zweiten Weltkriegs in Osterburg - wo entstand dieses Foto?

US-Soldaten am 15. April 1945 in Osterburg, aber wo genau? Historiker Torsten Haarseim aus Gardelegen zeigte dieses Foto im Januar 2026 bei einem Vortrag in Osterburg.

Osterburg - Das müsste doch herauszubekommen sein. Wo in Osterburg wurde dieses Foto aufgenommen? Es zeigt US-Soldaten des 406. US-Infanterie-Regimentes der 102. US Infanterie-Division, die Osterburg am 13. April 1945 erreichten und bis zum 30. April hier blieben.

Das Bild ist datiert auf den 15. April. „Aufgrund der Länge der Schatten entstand es wahrscheinlich am späten Nachmittag. Die Soldaten liegen an eine Scheunenwand gelehnt, die Gewehre an die Gebäudewand gestellt und genießen sichtlich die Nachmittagssonne“, sagt Torsten Haarseim. Der Historiker aus Gardelegen hat die Aufnahme gerade im Rahmen seines Vortrags „80 Jahre Kriegsende in der Altmark“ in Osterburg gezeigt.

Das Tor im Hintergrund zwischen Scheune und Bauernhaus mit Schornstein ist recht markant, vielleicht erkennt ein Volksstimme-Leser die Straße und kann vielleicht sogar noch etwas dazu sagen. Wenn ja, möge er sich bitte melden, unter Telefon 03937/221822 oder per Mail karina.hoppe@volksstimme.de