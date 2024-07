Warum der Europameister Christopher Dittmann aus Kossebau (Landkreis Stendal) hoch zu Ross am glücklichsten ist.

Kossebau/Celle. - Christopher Dittmann liebt Pferde. Er konnte gar nicht anders, denn Pferde hatte seine Familie in Kossebau schon immer. Gerade hat er seine Fohlen abgeholt und eine neue Weide gebaut. Der Altmärker hat sein Hobby zum Beruf gemacht und ist ganz nebenbei Europameister.

In Kossebau aufgewachsen und als Fünfjähriger erstmals aufgesessen, ging es mit neun dann richtig los. Auf nach Krumke ins Reitsportzentrum! Unter den Fittichen von Siegfried Nahrstedt lernte er alle Kniffe, die für Dressur- und Springwettbewerbe wichtig sind.

Lesen Sie auch:https://www.volksstimme.de/lokal/osterburg/der-gewinner-ist-krumke-im-kreis-stendal-3825444

Doch der Junge aus Kossebau war nicht nur ehrgeizig, sondern auch ein Naturtalent. Mit 13 Jahren ritt er auf der Trakehnerstute Azuma das erste „richtige“ Turnier. Danach war er mit dem Reitponyhengst Darino vier Jahre im Ponykader des Reitvereins Krumke unterwegs. Die goldene Schärpe erinnert an den größten Erfolg mit Darino, den Europameistertitel im Springen holte er 2002 allerdings mit dem Vollbluthengst Ghadif. Dittmann macht nicht viel Wirbel darum. Bei den Landesmeisterschaften landete er mit ihm mehrmals auf dem 2. Platz. Nach der Schule kam für ihn nichts anderes in Frage, als mit Pferden weiterzuarbeiten. Das sahen auch alle Landgestüte so, bei denen sich Christopher Dittmann bewarb.

„Er hatte die freie Wahl. Alle wollten ihn haben – von Neustadt/Dosse bis Marbach“, berichtet seine Mutter Jutta Schulze stolz. Ein Berufsgrundjahr an der Landwirtschaftsschule in Uelzen war Bedingung für seinen Start im niedersächsischen Landgestüt Celle. Da wollte er als 17-Jähriger hin, da ist er heute noch glücklich.

Als Einziger übernommen

Zwei Jahre Ausbildung zum Pferdewirt für Zucht und Haltung, zwei Jahre bis zum Pferdewirt für klassische Reitausbildung. Mit 21 war Dittmann fertig – er wurde als Einziger in Celle übernommen.

Das könnte Sie auch interessieren:https://landgestuetcelle.de/

Während im Landgestüt Celle noch 30 Pferde stehen, sind in der benachbarten Hengstprüfungsanstalt Adelheidsdorf bis zu 120 Hengste untergebracht. Jeden Tag um 6.15 Uhr beginnt der Stalldienst mit Misten und Füttern. Nach der Frühstückspause fängt um 8 Uhr für die einen das Deckgeschäft an, für die anderen der Unterricht. Vom Anreiten der Dreijährigen bis zur Meisterprüfung im Turnier hat Christopher Dittmann alles im Griff. Inzwischen ist er Pferdewirtschaftsmeister, Betriebsleiter und Obergestütswärter. Das muss man wollen. Das kostet viel Zeit, weiß seine Frau Annette schon lange. Die tiermedizinische Fachangestellte stammt aus Schwerin und hatte bis zur Begegnung mit ihrem Christopher nichts mit Pferden zu tun. Eine Fahrgemeinschaft machte die beiden 2006 bekannt. Seitdem hat Annette Dittmann, wie sie seit 2013 nach ihrer typisch altmärkischen Hochzeit mit Kutsche heißt, einiges dazugelernt.

„Sie kann jeden Stammbaum herbeten“, sagt Christopher Dittmann. Dafür haben ihre Söhne Luke (11) und Mats (9) kein Interesse an Pferden. Schon allein der Besuch im Stall hat den beiden gereicht. Sie wollen lieber Trecker fahren und Fußball spielen.

„Gar nicht so leicht, alles unter einen Hut zu bringen“, bemerkt der inzwischen 39-jährige Pferdenarr. Während er früher für ein Turnier drei Tage unterwegs war, ist jetzt in der Regel nur ein Tag für ein Springturnier drin. Zwischen 15 und 20 werden es in der Saison von April bis Oktober dennoch, darunter Wolfsburg und Vorsfelde. „Es ist wie ein Klassentreffen und macht immer noch Spaß“, erzählt Christopher Dittmann.

Das könnte Sie auch interessieren:https://www.volksstimme.de/lokal/osterburg/krumke-sucht-verstarkung-3850791

Mit Steffen Rossau aus Flessau und Marcus Arnold aus Klötze liefert er sich nach wie vor gern ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Der zweite Tag am Wochenende geht für König Fußball seiner Söhne drauf, die im SV Nienhagen kicken und auch zum Turnier begleitet werden wollen.

Beinbruch inklusive

Als einer von sechs Turnierreitern des Landgestütes kann Dittmann auf viele Erfolge und einen Beinbruch im Jahr 2009 zurückblicken. Seine Frau fährt mittlerweile mit ihrem Schwiegervater Burkhard Schulze los zu Hengstvorstellungen, filmt, fotografiert und berichtet ihrem Mann. Besonders stolz ist Christopher Dittmann auf den Gemeinschaftshengst Lindgren von Neustadt/Dosse und Celle, ein Urenkel von Dressurpferd Weltruhm, der in Krumke stationiert ist. Natürlich züchtet er selbst auch.

Ja, Krumke. Dort schaut Christopher Dittmann jedes Jahr gern vorbei, denn hier hat vor über 30 Jahren alles angefangen. Zwei Wochen Jahresurlaub reichen dem 39-Jährigen. Pferde sind sein Leben. Das muss man wollen. Und er hat nie etwas anderes gewollt.