Heikle Frage für den Osterburger Bürgerrat: Wer darf künftig durch die Einkaufsmeile fahren: Autos, Radfahrer oder niemand mehr? Schon jetzt diskutiert die ganze Stadt über eine autofreie Zone.

Händler aus der Breiten Straße in Osterburg protestieren mit Plakaten gegen eine autofreie Zone.

Osterburg. - Die Verkehrssituation in der Breiten Straße erhitzt die Gemüter in Osterburg. Sie war Thema Nummer 1 in der jüngsten Sitzung des Stadtrats. Die Händler aus der Haupteinkaufsstraße hatten die Debatte kürzlich öffentlich gemacht und protestieren mit Plakaten gegen eine autofreie Zone, die ein Bürgerrat vorschlagen könnte. Osterburgs Rathauschef Nico Schulz (Freie Wähler) hält die Aktion für „kontraproduktiv“ und spricht von „fast schon bösartigen Unterstellungen“ gegen seine Mitarbeiter.