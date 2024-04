Flessau. - „Wer will fleißige Kinderköche sehen?“, sangen die Mädchen und Jungen gestern in der Kita „Waldzwerge“ in Flessau. Zur Einweihung ihrer Küche hatten sie den Koch Christian Krüger an ihrer Seite und begrüßten die Sponsoren mit einem Programm.

„Leuchtende Kinderaugen sind der Wahnsinn“, steht für Christian Krüger fest. Als seine Tochter die 4. Klasse in Fleetmark besuchte, kochte er zum ersten Mal mit Schülern. Nur zu gern hätte er andere Kollegen für das Projekt dazugewonnen, aber er fand keine Mitstreiter. Und so kocht er seit acht Jahren in Kitas, Schulen und auf Schiffen. Mit ihrem Zertifikat „Gesunde Kita“ war Krüger in Flessau genau an der richtigen Adresse. Zur Küchenkunde erfreute er die Kleinen mit einem Geschmackstest und klärte sie darüber auf, dass im Smoothie sogar mehr Zucker steckt als in Cola. „Wir müssen mit den Kindern anfangen und die Eltern zur gesunden Ernährung erziehen“, so Krüger.

Mit Zucchinipuffer und Melonenmonster für die Sponsoren, unter anderem Firmen aus der Region, sind die Kleinen auf einem guten Weg.

„Was vor zwei Jahren mit einer Idee anfing, ist nun ein erfüllter Traum“, bemerkte Sarah Maaß, Geschäftsführerin der Lebenshilfe Osterburg, die Träger der Einrichtung ist, voller Stolz.