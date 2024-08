Mit diesem Ansturm hätte der Verein „Orderstation Havelort“ nicht gerechnet. Sein Shuttle-Service mit Kahn auf historischer Fährverbindung bei Werben kam richtig gut an.

Warteschlange am Elbufer: Verein Orderstation Havelort setzt in Werben Radfahrer übers Wasser

Der Verein "Orderstation Havelort" befördert am 3. und 4. August 2024 an der früheren Fährstelle Werben Radfahrer mit dem Kahn über die Elbe. Die Wittenberger Dagmar und Peter Trostmann (vorn) sowie Sybille und Bernd Gregor kamen extra wegen der Fähraktion nach Werben.

Werben. - Noch nicht mal 10 Uhr am Sonnabendvormittag und die ersten standen schon an. Schnell begriffen die Ausflügler, dass es am praktischsten ist, Schuhe und Socken auszuziehen. Wobei: Die Mitglieder des Vereins „Orderstation Havelort“ und ihre Unterstützer haben für ihren einmaligen Shuttle-Service über die Elbe sogar kleine tragbare Stege für den leichteren Ein- und Ausstieg besorgt.