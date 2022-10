Bildung Warum Schüler und Eltern auf dem August-Hilliges-Platz in Osterburg demonstrieren

Schüler- und Elternräte aus mehreren Schulen rufen für Freitag, 21. Oktober, zu einer Kundgebung in Osterburg auf. Was der Protest bewirken soll, darüber sprach Nico Maß mit Kurt Wohlfahrt, Vorsitzender des Elternrates an der Gemeinschaftsschule in Seehausen. Wohlfahrt hat sich für das Interview mit den Vorsitzenden der Elternräte der Sekundarschulen Osterburg, Goldbeck und Bismark abgestimmt.