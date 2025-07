Film, Ausstellungen, Party und Musik - dies sind einige der Themen am Mittwoch, 23.7.2025, in Magdeburg.

Ausgehen in Magdeburg - Tipps für Veranstaltungen und Freizeit am Mittwoch

Magdeburg - Auch für Mittwoch, den 23. Juli 2025, hält Magdeburg ein Programm bereit. Die Volksstimme hat auf dieser Seite einige Tipps zusammengetragen.

Julia Montez spielen im Café Treibgut am Magdeburger Wissenschaftshafen

Julia Montez spielt am morgigen Mittwoch, 23. Juli, ab 19 Uhr im Café Treibgut an der Werner-Heisenberg-Straße 45 im Magdeburger Wissenschaftshafen. „Julia Montez“ ist eine Indie-Rock-Band aus Leipzig rund um den Singer/Songwriter S.C. Roth, der seit 1998 unter diesem Namen seine eigenen Songs präsentiert.

Seine Musik lebt von gefühlvollen Melodien, getragen von Roths ausdrucksstarker Stimme und seinem Gitarrenspiel, das von einer exzellenten Band begleitet wird – mal kraftvoll, mal leise, immer auf den Punkt. Elektro-Folk trifft auf Indie-Pop und Rock, atmosphärisch und ehrlich, oft ergänzt durch sanften Background-Gesang. Die Songs nehmen das Publikum mit auf eine Reise durch emotionale Klanglandschaften, irgendwo zwischen Nachdenklichkeit und Aufbruch. Live entfaltet Julia Montez eine Mischung aus Energie, Feinsinn und Charme – ein Konzerterlebnis voller berührender Momente, das noch lange nachhallt.

Orgelmusik in der Magdeburger Ambrosiuskirche

Jeden Mittwoch in der Zeit von 16 bis 18 Uhr ist die Ambrosiuskirche am Ambrosiusplatz im Magdeburger Stadtteil Sudenburg zur Besinnung und zur Besichtigung geöffnet.

Um 17 Uhr beginnt an diesen Tagen auch ein halbstündiges Konzert – so auch morgen. Der Eintritt zu den Konzerten ist frei. Am 23.7. ist Julian-Jakob Wittstock aus Lößnitz als Organist zu Gast. „Am Ausgang bitten wir um eine Spende.“, heißt es seitens der Kirchengemeinde.

"Jurassic World: Die Wiedergeburt" läuft in Magdeburger Kinos

In den Kinos läuft derzeit "Jurassic World: Die Wiedergeburt". In Magdeburg wird der Film derzeit im Cinemaxx am Hauptbahnhof und im Cinestar im Gewerbegebiet Am Pfahlberg nahe der Autobahnabfahrt Magdeburg-Zentrum der A2 gezeigt.

Eine neue Ära hat begonnen: Seit dem Untergang von Isla Nublar leben Dinosaurier und Menschen auf demselben Planeten. Fünf Jahre später hat sich das Gleichgewicht der Natur drastisch verändert. Die urzeitlichen Giganten ziehen sich in abgelegene, tropische Regionen zurück.

Ein Spezialteam wagt sich auf streng geheime Mission zu einer entlegenen Insel, um dort genetisches Material der größten Land-, Wasser- und Flug-Dinosaurier zu sichern – der Schlüssel zu einem bahnbrechenden Heilmittel. Doch die riskante Expedition kreuzt den Weg einer Familie, deren Boot von furchterregenden Wassersauriern attackiert wird.

Party in Magdeburg

Insel der Jugend: Am 23.7. wird Bergfest auf der Insel der Jugend gefeiert. Die Party in der Maybachstraße 8 steigt von 18 bis 24 Uhr. Die Partyreihe steht unter dem Titel "Home sweet Home".

Nachdenker: Musikbingo wird am 23.7. im Nachdenker in der Olvenstedter Straße 43 gespielt. Die Musik dazu legt ab 20.30 Uhr DJ Bugs auf.

Ausstellung „Otto ist international“ im Welcome Service der Landeshauptstadt Magdeburg

Die kulturelle Vielfalt Magdeburgs ist derzeit im Welcome Service der Stadt zu erleben. In den Räumen am Breiten Weg 120 A in der Fußgängerzone des Nordabschnitts gegenüber dem Katharinenturm präsentieren der Stadtmarketingverein und die Ottostadt die Ausstellung zur Stadtmarketing-Kampagne „Otto ist international“, die auch die Volksstimme unterstützt hatte.

Die Kampagne „Otto ist international“ habe Menschen in den Fokus gerückt, die aus unterschiedlichen Kulturen und Lebenswelten stammen und Magdeburg durch ihre Geschichten bereicherten.

"Körperwelten – Der Zyklus des Lebens" in Magdeburger Hyparschale

Ab dem 16. Mai präsentiert Dr. Gunther von Hagens, der Plastinator, zusammen mit Kuratorin Dr. Angelina Whalley erstmals die Ausstellung "Körperwelten – Der Zyklus des Lebens" in der Magdeburger Hyparschale am Kleinen Stadtmarsch. Die Ausstellung zeigt den menschlichen Körper im Kreislauf von Entstehen und Vergehen und beleuchtet die Entwicklung des Körpers von der Zeugung bis ins hohe Alter.

Mit einer Vielzahl an echten menschlichen Exponaten und faszinierenden Ganzkörper-Plastinaten ermöglicht die Ausstellung einen tiefen Einblick in die anatomische Struktur des Körpers und erklärt die Funktionsweise sowie das Zusammenspiel der Organsysteme. Dabei wird auch auf häufige Erkrankungen und ihre Auswirkungen auf den Körper eingegangen. Besucherinnen und Besucher können sich mit dem eigenen Leben auseinandersetzen und die Veränderungen des Körpers im Laufe der Zeit nachvollziehen.

"Körperwelten" hat weltweit bereits mehr als 56 Millionen Menschen begeistert und verändert nachhaltig den Blick auf den menschlichen Körper und die eigene Lebensweise. Die ausgestellten Plastinate stammen aus dem Körperspende-Programm des Instituts für Plastination in Heidelberg, in dem mehr als 21.000 Spender registriert sind.

Die Ausstellung ist montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr geöffnet, mit dem letzten Einlass um 17 Uhr. Samstags und sonntags können die Besucher von 10 bis 18 Uhr (letzter Einlass: 17 Uhr) die Ausstellung erleben.

Auch interessant: Tickets gibt es im Vorverkauf auch bei Biberticket online, unter Telefon 0391/5999700 und in allen Biberticket-Verkaufsstellen - zum Beispiel in der Goldschmiedebrücke 17 in Magdeburg.

Besuch in den Magdeburger Gruson-Gewächshäusern

Die Magdeburger Gruson-Gewächshäuser, gelegen in der Schönebecker Straße 129b, sind eine der bedeutendsten botanischen Einrichtungen der Region. Die Anlage wurde 1896 eröffnet und basiert auf der umfangreichen Pflanzensammlung des Magdeburger Industriellen Hermann Gruson, der im 19. Jahrhundert ein leidenschaftlicher Pflanzenliebhaber war. Heute beherbergen die Gewächshäuser über 4.000 Pflanzenarten, die in zehn thematisch gestalteten Schauhäusern präsentiert werden.

Die Gruson-Gewächshäuser sind von Dienstag bis Sonntag sowie feiertags von 10 bis 18 Uhr geöffnet, zusätzlich auch am 6. Januar zur gleichen Zeit.