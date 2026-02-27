Seit Dezember geht die Grippe im Landkreis Stendal um. Immer weniger Menschen lassen sich dagegen impfen. Ist die Schutzimpfung jetzt noch sinnvoll? Die Volksstimme hat bei Experten nachgefragt.

Was bringt eine Impfung jetzt noch? Experten uneins über Schutz vor Grippe für Menschen im Kreis Stendal

Im vergangenen Jahr ließen sich 48 Prozent der Einwohner im Kreis Stendal gegen Grippe impfen.

Stendal. - Während einige bereits Entwarnung geben, warnen andere weiterhin angesichts hoher Infektionszahlen. Gesundheitsexperten sind sich uneins darüber, ob der Höhepunkt der Grippewelle im Landkreis Stendal überstanden ist. Denn Kinder stecken sich zuhauf an und ältere Menschen erkranken schwer. Lohnt sich eine Schutzimpfung jetzt noch? Die Volksstimme hat nachgefragt.