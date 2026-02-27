weather wolkig
  4. Bauverzögerung im Bürgercenter: Besucher kämpfen mit engen Räumen und langen Wartezeiten

Stickige Zimmer und Engstellen behindern den Ablauf in der Behörde. Die Stadt erklärt jetzt, was dahinter steckt und wie es weitergeht.

Von Anna Maria Sternhagen 27.02.2026, 06:30
Bürger beschweren sich über den Zustand im Bürgercenter. Anstatt vier Wochen dauern die Bauarbeiten jetzt schon drei Monate.
Bürger beschweren sich über den Zustand im Bürgercenter. Anstatt vier Wochen dauern die Bauarbeiten jetzt schon drei Monate. Foto: Anna Maria Sternhagen

Salzwedel. - Wer in diesen Tagen das Bürgercenter betritt, steht zunächst vor einem Labyrinth aus Gerüsten, abgedeckten Möbeln und abgesperrten Bereichen. Ein Gang führt zu einem schmalen Flur, wo ein noch kleineres Wartezimmer wartet. Bürger und Besucher ärgern sich über den anhaltenden Zustand.