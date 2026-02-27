Bauverzögerung im Bürgercenter Besucher kämpfen mit engen Räumen und langen Wartezeiten
Stickige Zimmer und Engstellen behindern den Ablauf in der Behörde. Die Stadt erklärt jetzt, was dahinter steckt und wie es weitergeht.
27.02.2026, 06:30
Salzwedel. - Wer in diesen Tagen das Bürgercenter betritt, steht zunächst vor einem Labyrinth aus Gerüsten, abgedeckten Möbeln und abgesperrten Bereichen. Ein Gang führt zu einem schmalen Flur, wo ein noch kleineres Wartezimmer wartet. Bürger und Besucher ärgern sich über den anhaltenden Zustand.