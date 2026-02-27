Es wird wärmer, dann wollen auch die Jungen und Mädchen der städtischen Kindertagesstätte „Regenbogen“ nach draußen fahren. Das können sie nun mit einem ganz neuen Buggy, den die Volksbank Jerichower Land spendiert hat.

Burg - Große Freude in der Burger Kindertagesstätte „Regenbogen“. Ein hochmoderner, sechs-sitziger Buggy gehört nun zum Fuhrpark der Einrichtung. Gesponsert hat ihn die Volksbank Jerichower Land. Und nicht nur Kinder in Burg können sich darüber freuen.

„Im Rahmen der Gewinnspargemeinschaft ist es uns gelungen, vier Buggys für das Jerichower Land zu bekommen“, sagt Prokuristin Nordica Kühne. Ein Buggy kostet immerhin 4.000 Euro. Neben der Burger Einrichtung haben auch Kindertagesstätten in Genthin, Gommern und Möckern ihren Fuhrpark erweitern können. „Am liebsten hätten wir noch mehr verteilt, aber vielleicht haben wir in der nächsten Zeit wieder die Chance“, fügt sie hinzu.

Bollerwagen aus DDR-Zeiten

Für gemeinsame Ausflüge werden zumeist Bollerwagen, teilweise noch aus DDR-Zeiten, genutzt. „Diese hier sind aber superleicht zu schieben“, stellt die Prokuristin einen Unterschied heraus. Die ergonomischen Sitze mit Kopfstützen und Sicherheitsgurte lassen das Mitfahren für die Kinder zu einem sicheren Vergnügen werden.

„Wir sind sehr dankbar“, sagt Kita-Leiterin Ina Dröbke. Der Buggy sei schon vor Weihnachten geliefert worden. Und das ohne Vorankündigung. „Als wir dann erfahren haben, dass er wirklich für uns ist, war die Freude riesengroß", fügt sie hinzu. Da das Wetter nun auch mitspielt, konnte das neue Gefährt getestet werden. „Die Kolleginnen und Kinder sind begeistert, den Passanten zaubert es ein Lächeln ins Gesicht“, meint Ina Dröbke.