Lutz Beyersdorf erkundete mit seinem Therapie-Fahrrad Werben. Im Hintergrund die Alte Schule, die am 1. Mai in die Saison gestartet ist.

Werben. - Lutz Beyersdorf und seine Ehefrau sind zum ersten Mal in Werben und Umgebung zu Gast.

Und sie sind von den „netten Leuten und der schönen Region“ beeindruckt. Die Eheleute, die aus dem zwischen Hannover und Bremen gelegenen Landkreis Nienburg stammen, haben mit ihrem Wohnmobil in Werben „festgemacht“. Sie fuhren sozusagen von der Weser an die Elbe.

Mit seinem Therapie-Rad erkundete Lutz Beyersdorf an den vergangenen Tagen das Elbstädtchen und die benachbarten Orte. „Ich bin zum ersten Mal hier“, erzählt der rüstige Senior, als er am Dienstagvormittag ein kurzes Päuschen an der Alten Schule einlegt. Dort ist zu lesen, dass das zum vom Arbeitskreis Werbener Altstadt sanierten Haus gehörende „Café Lämpel“ am 1. Mai in die Saison startet und dessen Team sicherlich an den kommenden Tagen und Wochen wieder viele radelnde Touristen, aber auch Einwohner bewirten wird.

Auch auf dem Campingplatz in Nachbarschaft des Freibades haben sich schon einige Gäste eingefunden, um sich zu erholen und um Werben kennenzulernen. So wie die Beyersdorfs. „Uns gefällt das hier“, betont der Niedersachse, der im Internet auf die Adresse vom Campingplatz aufmerksam wurde und sich anschließend mit Pächterin Isolde Wolff in Verbindung setzte, um den geplanten Aufenthalt anzumelden. „Alles hat bestens geklappt.“ Beide fühlen sich auf der idyllischen Anlage „sehr wohl. Wir würden fünf von fünf Sternen vergeben“, lobt das Ehepaar den Platz und die Pächterin. Seit Freitag sind die beiden in Werben, nach sechs Tagen verabschiedeten sie sich am Mittwoch aus dem Elbstädtchen. „Wir werden auf alle Fälle wiederkommen“, sagt Lutz Beyersdorf, der als gelernter Maurer auch einen Blick auf die Gebäudesubstanz der Häuser „warf“ und diese intensiver begutachtete.

Von den vielen schönen Fachwerkhäuschen war er beeindruckt. Etwas gewundert habe es ihn, dass aber noch „einige größere Anwesen, auch in den Dörfern, einen verfallenen Eindruck“ hinterlassen würden. Ansonsten punktet die Region „mit der Ruhe und der Natur“, sagt Beyersdorf, der mit seinem Therapie-Rad schon mal bis zu 100 Kilometer am Tag zurücklegt, wie er erzählt. Abstecher nach Tangermünde und nach Wittenberge wurden unternommen. Am Dienstagabend stand noch ein Termin für das Ehepaar Beyersdorf an: Die Organisatoren luden zum Schmücken des Maibaums – und danach wurde das Maifeuer in Werben entzündet.

Übrigens war die Familie aus dem Landkreis Nienburg auch von der mächtigen St.-Johanniskirche angetan. Die ist ab Mai wieder täglich als Offene Kirche für die Besucher geöffnet.