Weichen für barrierefreien Bahnhaltepunkt in Seehausen gestellt

Bahn und Nahverkehrsgesellschaft planen durchaus zukunftsweisende Investitionen am Haltepunkt der Hansestadt Seehausen. Der abgebrannte Bahnhof steht dem Projekt zumindest optisch irgendwie im Weg.

Während Bahn und Nahverkehrsgesellschaft für 2025 am Haltepunkt Seehausen umfangreiche Investitionen in Bahnsteig, Brücke, Fahrstühle und Gleise planen, wird die Anlage seit dem vergangenen Sommer von der Brandruine des alten Bahnhofsgebäudes flankiert. Das sieht nicht besonders einladend aus.

Seehausen - Im Fernsehen sind selbst Kapitalverbrechen meist in spätestens 90 Minuten aufgeklärt, Täter und Hintermänner gefasst beziehungsweise ermittelt. Bei dem in großen Teilen niedergebrannten Seehäuser Bahnhof geht es mit der Polizeiarbeit zum allgemeinen Bedauern nicht ganz so schnell voran.