51-Jähriger aus Calberwisch ist als joggender Weihnachtsmann weithin bekannt. Nun hat der Altmärker aus dem Landkreis Stendal die Schule beim Weihnachtsmann-Profi in Celle gemeistert.

Guido Obara (rechts) aus Calberwisch, hier beim X-Mas-Run der Landessportschule in Osterburg, ist mit Leib und Seele Weihnachtsmann.

Osterburg - Ein joggender Weihnachtsmann ist im Osterburger Raum längst nichts Ungewöhnliches mehr. Dennoch zieht Guido Obara aus Calberwisch stets staunende Blicke auf sich, wenn er zu allen Jahreszeiten im Weihnachtsmannkostüm in die Laufschuhe schlüpft und um die Häuser sowie in Feld und Flur joggt. Nun hat der sportliche Weihnachtsmann aus dem Kreis Stendal sogar eine besondere Urkunde in der Hand.