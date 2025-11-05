An der Kreuzung zwischen Seehäuser und Krumker Straße in Osterburg kommen sich Autos immer wieder gefährlich nah. Ein Minikreisel für eine Million Euro soll das ändern. Doch nun ist das Geld dafür quasi schon weg.

Weil das Geld schon verplant ist: Vorerst kein neuer Kreisel in Osterburg

Die Kreuzung Krumker Straße Ecke Seehäuser Straße in Osterburg soll für über eine Million Euro umgebaut werden.

Osterburg. - Die Planung ist fertig und auch Osterburgs Stadträte hatten schon zugestimmt, mehr als eine Million Euro dafür auszugeben. Doch nun liegt der Umbau der Kreuzung Krumker Straße Ecke Seehäuser Straße in Osterburg auf Eis. Der neue Minikreisel muss sich in der Warteschlange teurer Bauprojekte hinten einreihen, während ein anderes Vorhaben den Vortritt bekommt.