Weniger Jobs für weniger Arbeitslose in Osterburg und Stendal

Osterburg. - In Osterburg und den umliegenden Gemeinden sind weniger Menschen arbeitslos als im Mai. Das geht aus den neuesten Zahlen der Bundesagentur für Arbeit hervor, die in dieser Woche veröffentlicht wurden. Gleichzeitig melden die Unternehmen weniger freie Jobs.

In Osterburg haben mehr Menschen eine Arbeit als der Durchschnitt im Kreis Stendal

Im Vergleich zum bundesweiten Trend steht die Region im Norden des Kreises Stendal noch gut da. Denn in ganz Deutschland ist die wirtschaftliche Entwicklung derzeit von einer konjunkturellen Flaute geprägt. Anstatt wie in den Frühjahrs- und Sommermonaten üblich zu sinken, stagniert die Arbeitslosenquote bundesweit, während sie im Gebiet Osterburg im Juni um 0,2 auf 8,3 Prozent gesunken ist. Im gesamten Landkreis liegt die Quote jetzt bei 9,2 Prozent und damit ebenfalls leicht niedriger als im Mai.

Auf die exakt 968 arbeitslos gemeldeten Männer und Frauen in der Region Osterburg kommen derzeit 161 freie Stellen. Das sind sieben mehr als im Juni und im Vergleich zum Vorjahresmonat zwei weniger.

Schon vor vier Wochen mahnte Georg Haberland, Pressesprecher der Arbeitsagentur, vor vorschnellen negativen Schlüssen: Das Jobangebot sei in Osterburg und Umgebung breit gestreut. Besonders das Baugewerbe sucht im Kreis Stendal ständig nach Mitarbeitern, vor allem Fachkräfte sind gefragt. Dasselbe gelte für Fertigungsberufe, also in der Produktion.

In die heiße Phase auf dem Arbeitsmarkt geht es mit den Sommermonaten traditionell für die Jugendlichen, die die Schule beendet haben und nun eine Lehrstelle suchen. Auf dem Papier bringt das einen Anstieg bei der Jugendarbeitslosigkeit mit sich, der sich mit Beginn des Ausbildungsjahres im September und Oktober wohl relativieren wird. Tatsächlich sind die 15- bis 20-Jährigen die einzige Altersgruppe im Norden des Kreises Stendal, in der die Arbeitslosenquote im Juni gestiegen ist.

Schüler im Kreis Stendal können sich Ausbildungsstellen quasi aussuchen

Ihre Chancen auf einen guten Job stehen trotz der Konjunkturflaute gut, denn im gesamten Kreis Stendal sind aktuell 660 freie Ausbildungsstellen für 360 Bewerber gemeldet. Laut einer Statistik bleiben immer weniger Jugendliche nach dem Sommer ohne Lehrstelle oder andere Jobaussicht, während die Anzahl an freien Lehrstellen fast gleichbleibend hoch ist.