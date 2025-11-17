weather regenschauer
  4. Trauerhilfe im Kreis Stendal: Wenn das Kind stirbt, bevor das Leben beginnt - von einer Selbsthilfegruppe für Eltern von Sternenkindern

Angela Tiede leitet in Osterburg eine Selbsthilfegruppe für Eltern von Sternenkindern. In jungen Jahren musste sie selbst den Verlust ihrer ersten Tochter verschmerzen.

Von Karina Hoppe 17.11.2025, 15:44
Gemeinsam trauern: Angela Tiede aus Osterburg (Altmark) im Kreis Stendal leitet eine Selbsthilfegruppe für Eltern von Sternenkindern. Foto: Karina Hoppe

Osterburg. - Als Angela Tiede den Anruf bekam, war sie gerade mit einer Freundin im Schiff auf der Elbe bei Tangermünde unterwegs. „Ein werdender Vater sagte mir, dass sein Kind am nächsten Tag im Babybauch sterben wird. Ob ich denn die Trauerrede halten könnte.“