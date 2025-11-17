weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
Seit eineinhalb Jahrzehnten zeichnet das Dr.-Frank-Gymnasium besondere Schülerleistungen aus – diesmal in Englisch, Mathe, Debatte, Musik und Universalgenie.

Von Tobias Winkler 17.11.2025, 18:00
Rund 100 Gäste waren bei der Ehrung der vielversprechendsten Schüler in der Aula des Frank-Gynnasiums dabei.
Rund 100 Gäste waren bei der Ehrung der vielversprechendsten Schüler in der Aula des Frank-Gynnasiums dabei. Foto: Tobias Winkler

Staßfurt - Herausragendes zu erkennen, zu fördern und zu würdigen – das ist ein wesentlicher Teil der Schulphilosophie an Staßfurts Dr.-Frank-Gymnasium. Seit 2011/12 ehrt man vor oder nach dem Schuljahr die Schüler, die sich im Alltag wie in überregionalen Wettbewerben hervortun. Durch besonderes Talent, durch besonderes Engagement, durch Leistungen, die über das hinaus gehen, was gemeinhin verlangt ist. Vergangene Woche lud das Gymnasium wieder zu den dazugehörigen Feierstunden in die Aula.