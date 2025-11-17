Fasching: Lachen, tanzen, feiern Rohr frei für Karnevalspower: Männerballett startet in Mannhausen mit Volldampf (mit Bildergalerie)
Beim CKC beginnt die neue Session mit jeder Menge Spaß und Überraschungen. Wer die Show verpasst hat oder weiter feiern möchte, hat noch Gelegenheit: Die nächsten Auftritte führen nach Potzehne, Erxleben und natürlich Calvörde.
17.11.2025, 18:00
Mannhausen - Wenn in Mannhausen die Saallichter bunt flackern, die Musik von Mickie Krause einsetzt und eine sexy Bauleiterin in Warnweste das Kommando übernimmt, dann weiß jeder im Publikum: Der Calvörder Karnevalsclub (CKC) eröffnet seine neue Session – und das mit Vollgas.