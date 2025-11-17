Fasching: Lachen, tanzen, feiern Rohr frei für Karnevalspower: Männerballett startet in Mannhausen mit Volldampf (mit Bildergalerie)

Beim CKC beginnt die neue Session mit jeder Menge Spaß und Überraschungen. Wer die Show verpasst hat oder weiter feiern möchte, hat noch Gelegenheit: Die nächsten Auftritte führen nach Potzehne, Erxleben und natürlich Calvörde.