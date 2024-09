Osterburg - Dass der Osterburger Einzelhändler Stefan Röhr (57) am 9. September um exakt 9.09 Uhr sein 25-jähriges Geschäftsjubiläum feierte, ist in Zeiten von Coronapandemie und Onlinehandel im ländlichen Raum mittlerweile keine Selbstverständlichkeit mehr. „Man muss sich breit aufstellen und ab und zu einfach Glück haben“, resümiert der Geschäftsmann des Heimwerkermarktes am Platz des Friedens in Osterburg, direkt am Kreisverkehr gelegen.

