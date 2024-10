Mitmachzirkus Smiley bringt Kinder am Forsthaus Priemern zum Lachen. Warum das Projekt des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes und der Tagesstätte Wichtelhausen so wichtig ist.

Gemeinschaftsprojekt für Kinder und Jugendliche in Priemern

Kinder der Kita Kossebau im Kreis Stendal machten im Projektzirkus Smiley mit. Der hatte sein Zelt in Priemern aufgestellt.

Kossebau/Priemern. - Einmal beim Zirkus mitmachen – dieser Traum ging für zehn Kinder der Kita „Wichtelhausen“ in Kossebau in Erfüllung. Und der Mitmachzirkus Smiley aus Suckow half dabei.

Schon lange besteht die Kooperation zwischen den Netzwerkpartnern Wichtelhausen und Paritätischer Wohlfahrtsverband Priemern. Als die pädagogische Mitarbeiterin Ramona Lenz vom Gut Priemern bei der Kita anklopfte und fragte „Wollt ihr beim Zirkus mitmachen?“, rannte sie offene Türen ein. Na klar! Jeden Tag holte der Kleinbus des Paritätischen die drei- bis fünfjährigen Knirpse ab und brachte sie zum Mitmachzirkus. Auch die Versorgung war am Forsthaus in Priemern durch den Wohlfahrtsverband gesichert.

Von der Direktorin betreut

Im Zirkus betreute die Direktorin Simona Woitschack höchstpersönlich die Steppkes liebevoll beim Einstudieren der Übungen. Familie Woitschack, die das Konzept 2007 ins Leben rief, schwört auf Zirkuspädagogik. Denn so lernen Kinder spielerisch Rücksicht und Teamgeist und haben Gelegenheit, ihr Selbstvertrauen aufzubauen. Natürlich kommt dabei auch der Spaß nicht zu kurz.

Das Projekt von Circus Smileay brachte die Mädchen und Jungen der Kita Kossebau zum Strahlen. Zur Erinnerung an dieses aufregende Erlebnis wurde eine Fotocollage angefertigt. Foto: Kita Wichtelhausen

Jugendliche des Sozialtherapeutischen Zentrums Gut Priemern bekamen in ihren Gruppen jeweils Kitakinder dazu und hatten die Aufgabe, mit ihnen achtsam ihre Zirkusrolle zu proben. Dabei wurde gleich ihre Sozialkompetenz gefördert, indem sie Verantwortung für die Kinder übernahmen.

Fakir, Cowgirl oder Artist

Die Mädchen und Jungen schlüpften in die Rollen des Zauberers, des Fakirs, des Clowns, der Bauchtänzerin, des Cowgirls sowie Neon-und Pyramidenartisten. Ihre Erzieherin Constanze Köhn stand ihnen die ganze Woche über zur Seite.

Am Ende der Woche staunten die Eltern nicht schlecht, als sie ihre Schützlinge in einer richtigen Zirkusatmosphäre erlebten, und bewunderten die Leistungen ihrer stolzen Kinder. Zur Belohnung gab es jede Menge Applaus.

„Es ist unglaublich, was die Kinder geleistet haben. Diese Woche war sehr emotional“, resümiert Erzieherin Constanze Köhn. „Ich konnte sehen, wie sie immer mutiger werden. So was muss man unbedingt wiederholen“, steht für die 60-Jährige fest.

„Dafür sagen wir im Namen der Kinder, Eltern und der Einrichtung ein herzliches Dankeschön an alle, die diese Erfahrungen ermöglicht haben“, so Kita-Chefin Kornelia Krüger. In zwei Jahren kommt Circus Smiley wieder nach Priemern. Dann wären die Wichtel gern dabei, verrät Constanze Köhn.