Kinder und Senioren im Einklang. Das soll in der Kleinstadt Osterburg in der Altmark gepflegt werden. Frühlingserwachen im doppelten Sinn.

Osterburg. - „Alt und Jung begrüßen den Frühling“ – so lautete das Motto der Kita „Wunder-Villa“ in Osterburg. Mit ihrem Frühlingsfest setzt die Einrichtung einen weiteren Akzent für ihr großes Ziel: Kinder und Rentner sollen zusammenkommen.

„Das Quartiersmanagement kümmert sich um die Senioren in Osterburg und möchte helfen, Freizeit zu gestalten und Gemeinschaft zu erleben, um selbst aktiv zu werden“, erklärt Managerin Natali Reindl, „denn hier in der Gegend wohnen ja hauptsächlich nur ältere Menschen.“ Vor einem Jahr eröffnete Bürgermeister Nico Schulz (Freie Wähler) den Begegnungsplatz vor der Kita. Die grün-weiße Wunder-Villa selbst gibt es an dem Standort seit 2021. Von Anfang an setzte die Stadt auf Kooperation mit dem Wohnumfeld, in dem das Quartiersmanagement eine Schlüsselrolle hat. Schließlich ist es eine Einrichtung, die die Pfeifferschen Stiftungen in Kooperation mit der Stadt Osterburg ins Leben gerufen haben.

Mit Freude in der Wunder-Villa in Osterburg beim Sport dabei: Natali Reindl und Gisela Buch (von links) machten sich frühlingsfit. Foto: Astrid Mathis

„Wir möchten, dass die älteren Leute hier gerne wohnen und hier gerne alt werden. Dazu braucht es soziale Kontakte. Und wir bieten Gelegenheit dazu", bemerkt Quartiersmanagerin Natali Reindl, die selbst in Werben zu Hause ist, „denn das schlimmste im Alter ist die Vereinsamung.“

Schon während der Bauarbeiten schob die 97-jährige Brigitte Kintscher aus Osterburg ihren Rollator an dem Begegnungsplatz vorbei. „Ich komme regelmäßig, weil ich Kinder liebe“, verrät die rüstige Rentnerin. Bis 1976 war sie als Erzieherin im Erntekindergarten in Könnigde angestellt. Bis zur Rente arbeitete sie im Hort in Osterburg. Basteln, Singen, Sport – alles, was im Programm des Quartiersmanagements steht, kennt sie aus Erfahrung. Und liebt es.

Eine Vielzahl von Angeboten für Senioren in Osterburg

„Ich finde es faszinierend, dass Ältere durch Kinder wieder fit werden“, sagt Kita-Leiterin Sophia Schulz, die das Projekt mit Quartiersmanagerin Aileen Hilbring aus der Taufe hob. „Es macht solchen Spaß, die Kinder hier zu erleben, obwohl ja hier gar keine Enkel von mir dabei sind“, schwärmt Gisela Buch aus Osterburg. „Bei uns ist jeder willkommen. Wir möchten auch 50-Jährige ansprechen“, betont Sophia Schulz.

Abgeboten wir jeden Montag: 9 bis 10.30 Uhr Yoga für Senioren; Dienstag: 14 bis 14,45 Uhr Funktionstraining (Rheuma, Arthrose, Rücken); Montag, 18. März: Vortrag „Senioren im Visier“, Verbraucherzentrale über Enkeltricks und andere Maschen; Mittwoch, 20. März: 9 Uhr Seniorentreff in der Kita Wunder-Villa (Singen, Spielen, Lesen), 14 Uhr Kaffee-Nachmittag, Beitrag 3 Euro; Mittwoch, 3. April: 14 Uhr Spielenachmittag bei Schnittchen und Getränken, Beitrag 3 Euro; Mittwoch 17. April: 9 Uhr Seniorentreff in der Kita Wunder-Villa (Singen, Spielen, Lesen), 14 Uhr Kaffee-Nachmittag, Beitrag 3 Euro. Für pflegende Angehörige: Infos und Anmeldung bei Natali Reindl, Telefon: 0160/ 96975656, und Astrid Elling: 0171/8142712 im Quartiersmanagement Osterburg, Melkerstraße 49b.