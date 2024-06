Es reicht an Windrädern, sagt der Verbund „Gegenwind Altmark“.

Boock/Altmark. - Unter dem Motto „Gemeinsam sind wir stärker“ haben sich am Mittwoch in Boock (Altmärkische Höhe) neun altmärkische Bürgerinitiativen und ein Verein zum Verbund „Gegenwind Altmark“ zusammengeschlossen. Er richtet sich gegen weitere Windkrafträder in der Altmark und überhaupt.