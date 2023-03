Störche Wo bleibst du, Adebar?

Dass auch in diesem Jahr an der Elbe viel geklappert wird, hoffen die Storchenfans und Einwohner der Hansestadt Werben. Noch ist jedoch kein Adebar in Sicht. Das Eintreffen des ersten Storches wird sehnsüchtig erwartet. Das einzige Westzieher-Pärchen hat am Elbtor sein „Domizil“.