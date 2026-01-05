Schnee, endlich Schnee! Überall wachsen Schneemänner in die Höhe und manche sind richtig originell. Volksstimme Osterburg möchte sie gerne zeigen. Wer macht mit?

Schirm und Schnee: Dieser hübsche Schneemann steht auf dem Gelände des Freibads Werben, gebaut von René Wolff und seiner Mutter Simone Kornheim.

Osterburg. - Egal in welchem Alter, ein jeder wird wieder ein bisschen zum Kind in diesen Tagen. So schön war der Winter lange nicht! Und wann bitte hat Schnee das letzte Mal so herrlich unter den Schuhen geknirscht?

Bester Backschnee liegt auf den Wegen und Wiesen, überall wachsen die Schneemänner in die Höhe. Und die Erbauer lassen sich richtig was einfallen. Der hier abgebildete Schneemann trägt stilecht einen Schirm und steht auf dem Gelände des Freibads Werben. Nicht ohne Grund: Der Schneemann erregt die Aufmerksamkeit, weil das Bistro des Freibads am Dienstag, 6. Januar, ab 13 Uhr außer der Reihe geöffnet hat.

Anderswo werden mit Augenzwinkern Vatis und Muttis als Schneemänner nachmodelliert, wieder woanders ist der Schneemann Anhänger von Borussia Dortmund.

Liebe Leser, wenn auch Sie kreativ waren, schicken Sie uns doch ein Foto von ihrem Kunstwerk, wir möchten die Schneemänner gerne veröffentlichen. Bitte mit Angabe von Ort und Namen der Erbauer und wenn Sie mögen noch zwei Sätzen dazu. Bevor der Schnee schmilzt: redaktion.osterburg@volksstimme.de