Nach dem Schwelbrand im Januar 2022 ist die Sanierung des Seehäuser Ratskellers fast beendet. Noch vor Ostern möchte Antonios Prionas sein griechisches Restaurant wieder eröffnen und an alte Erfolge anschließen.

Zu Ostern in Seehausen wieder griechisch schlemmen

Vermieter Dirk Ploog (r.) und Antonios Prionas überzeugten sich am gestrigen Freitag noch einmal vom Fortschritt der Sanierungsarbeiten. Jetzt kann der Gastwirt übernehmen und dem Ratskeller mediterranes Flair verpassen. Dann wird das Restaurant eröffnet.

Seehausen - Ab Ostern soll in Seehausen endlich wieder griechische Gastlichkeit Einzug halten. Bis dahin will Antonios Prionas unter seinem Namen den Ratskeller neu eröffnen, den er 2019 übernommen und durch die Corona-Zeiten geführt hatte, bis Anfang 2022 ein Schwelbrand das Bewohnen und Bewirtschaften des markanten Gebäudes Am Markt unmöglich machte.