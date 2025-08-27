Vor dem großen City-Rad-Cup 2025 in Osterburg baut die Stadt eine gefährliche Unfallquelle für Radfahrer in der Breiten Straßen ab. An derselben Stelle werden teure, versenkbare Poller installiert. Doch davon sind nicht alle Bürger begeistert.

Zufahrt zu Einkaufsstraße im Kreis Stendal umgebaut: Osterburg bereitet sich auf Rad-Event vor

Mitarbeiter der Stadtwerke Osterburg haben die Aufpflasterung an der Kreuzung Breite Straße/Bismaker Straße herabgesetzt.

Osterburg. - Am 21. September wird Osterburg zum Mekka für Radsportler. Dann startet der 2. City-Rad-Cup, erstmals mit Wettkämpfen für alle Altersgruppen, vom Laufradkind bis zum Senior. Während sich die Radler ab sofort anmelden können, laufen in der Stadt die Vorbereitungen für sichere Rennen. Drei Tage lang war dafür die Breite Straße gesperrt. Doch nicht alle Osterburger sind von den Umbauten begeistert.