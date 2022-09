Zwei Männer im Kampf gegen den Eichenprozessionsspinner

Biozid aus der Luft und vom Boden. Das ist die gängige Methode bei der Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners. In der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck setzt man zusätzlich dauerhaft auf die mechanische Bekämpfung. Mann gegen Nest.

Olaf Scheid und Ulf Conrad rücken den Gespinstnestern, hier in Werben an der Elbe, mechanisch zu Leibe. Aktuell geht das bei ihnen ohne Schutzanzug.

Werben - Was machen wohl diese Herren da unten am Werbener Deich? Am Donnerstagmorgen fuhren sie von Baum zu Baum, von Eiche zu Eiche. Nicht, um sich heimlich Totholz für einen warmen Winter zu sichern.